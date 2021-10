Basket

Basket - NBA : Simmons, Covid... Doc Rivers revient sur la polémique contre les Hawks !

Publié le 17 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Sous le feu des critiques durant les playoffs, Ben Simmons était accusé par les supporters des Philadelphia 76ers d'avoir utilisé le Covid-19 comme une excuse pour ne pas avoir à jouer le Game 7 contre les Atlanta Hawks. Mais Doc Rivers n'est pas du tout du même avis.

Durant les playoffs, Ben Simmons était sous le feu des critiques avec les Philadelphia 76ers. Auteur de prestations décevantes contre les Atlanta Hawks, le meneur de jeu avait même cru ne pas pouvoir jouer le Game 7 à cause d’une possibilité d’avoir été cas contact au Covid-19. Beaucoup ont pensé que le joueur de 25 ans utilisait le coronavirus comme une excuse pour échapper à la dernière rencontre face aux Atlanta Hawks et éviter de nouvelles critiques. Mais l’entraîneur des Philadelphia 76ers a un avis tout autre sur la question.

« Pendant la majorité de cette journée, nous ne pensions pas pouvoir compter sur Ben »