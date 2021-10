Basket

Basket - NBA : Doc Rivers se prononce sur l’avenir de Ben Simmons !

Publié le 17 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction

Grandement critiqué depuis la fin des playoffs, Ben Simmons a alimenté une grande polémique chez les Philadelphia 76ers en refusant de retourner s'entraîner. Dernièrement, le meneur de jeu semble être revenu sur sa décision et Doc Rivers compte sur lui cette saison.

Depuis la fin des playoffs, Ben Simmons est au coeur d’une grande polémique chez les Philadelphia 76ers. Après l’élimination de son équipe contre les Atlanta Hawks, le meneur de jeu, qui a été victime de lourdes critiques sur ses capacités au shoot, a décidé de ne peut plus revenir s’entraîner. Se sentant trop peu soutenu, l’Australien aurait même tenté de forcer un trade vers une autre franchise. Mais pour le moment, Ben Simmons est toujours chez les Philadelphia 76ers et il semble être revenu sur sa décision. Doc Rivers, lui, ne compte pas l’abandonner si facilement.

«Je ne vais jamais abandonner un joueur qui se trouve dans mon groupe»