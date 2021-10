Basket

Basket - NBA : Kevin Durant, recrutement... L’anecdote de Blake Griffin sur sa venue chez les Nets !

Publié le 15 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 15 octobre 2021 à 19h36

Arrivé chez les Brooklyn Nets en 2021, Blake Griffin a rejoint le trio magique Irving-Durant-Harden pour essayer de remporter la première bague NBA de sa carrière. L'ailier fort a d'ailleurs révélé que Kevin Durant a participé activement à sa venue chez les Nets.

Alors qu’ils avaient déjà Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant dans leur effectif, les Brooklyn Nets se sont attachés les services de Blake Griffin en 2021. L’ailier fort de 32 ans a rejoint la grosse armada des Nets pour tenter de remporter la première bague NBA de sa carrière. Si les négociations entre les Detroit Pistons et la franchise de New-York étaient déjà bien avancées, l’Américain a révélé qu’un joueur important de l’équipe a joué un bon rôle dans son arrivée.

« Quand un joueur de ce calibre vous dit quelque chose comme ça, ça a vraiment de la valeur, c’est sûr »