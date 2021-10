Basket

Basket - NBA : Un départ à la retraite ? La mise au point de Kyrie Irving !

Publié le 14 octobre 2021 à 13h35 par Th.B. mis à jour le 14 octobre 2021 à 13h36

Écarté par les Brooklyn Nets en raison de son choix de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, Kyrie Irving a tenu à mettre les choses au clair par rapport aux rumeurs de son départ à la retraite.

Champion du monde NBA en 2016 avec les Cleveland Cavaliers et LeBron James, Kyrie Irving était jusqu’à récemment une star des Brooklyn Nets et un membre à part entière du Big 3 composé avec Kevin Durant et James Harden au sein de la franchise de New York. Cependant, en raison de la situation compliquée qui entourait sa personne vis-à-vis de sa réticence de se faire vacciner contre le Covid-19, Irving a finalement été écarté par les Nets indéfiniment. De quoi le pousser pour à prendre sa retraite ? Absolument pas selon celui qui est surnommé Uncle Drew.

« Non, je ne prends pas ma retraite et non, je ne quitterai pas ce sport ainsi »