Basket - NBA : Covid-19, vaccin… Vers un coup de tonnerre à Brooklyn pour Kyrie Irving ?

Publié le 12 octobre 2021 à 9h35 par Th.B.

Alors qu’il refuse pertinemment de se faire vacciner contre le Covid-19, Kyrie Irving pénalisera les Nets cette saison en ne pouvant éventuellement n’être qu’un joueur à mi-temps. Cependant, cette situation pourrait déboucher sur une tout autre issue et influer sur l’avenir du meneur de jeu à Brooklyn.

Refusant de se faire vacciner contre le Covid-19, Kyrie Irving est donc en violation des règles instaurées par la NBA et ne pourra pas disputer les rencontres à domicile cette saison. Le meneur de jeu des Nets sera privé des matchs à Brooklyn et en l’état, ne sera qu’un joueur à mi-temps. Cependant, il faudrait que le front office des Nets accepte cette situation dans laquelle les deux autres superstars de la franchise de Brooklyn auraient leur mot à dire, à savoir Kevin Durant et James Harden.

L’avenir d’Irving chez les Nets menacé ?