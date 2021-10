Basket

Basket - NBA : Le mea culpa de Russell Westbrook après ses débuts ratés avec les Lakers !

Publié le 11 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

Tout juste arrivé chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook connaît des débuts compliqués. Et le meneur de jeu a assumé l'entière responsabilité de ses erreurs.

Les Los Angeles Lakers connaissent un début de saison assez délicat. Les hommes de Frank Vogel se sont inclinés quatre fois en autant de rencontres. Et la forme actuelle de Russell Westbrook ne les aide sûrement pas. Tout juste arrivé dans l’équipe de LeBron James en provenance des Washington Wizards, le meneur de jeu de 32 ans n’a pas été très étincelant pour le moment (10 points, 9 passes décisives, 9 rebonds en deux matchs). RussWest est conscient de ses difficultés et il s’en excuse.

« C'est de ma faute et c'est quelque chose qui se règle facilement »