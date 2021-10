Basket

Basket - NBA : LeBron James est très attendu... en NFL !

Publié le 10 octobre 2021 à 15h35 par A.M.

Avant d'entamer sa carrière en NBA, LeBron James a brillé au Lycée en Foot US. Travis Kelce, star des Chiefs de Kansas City en NFL, est d'ailleurs persuadé que le King pourrait totalement se reconvertir.

Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, LeBron James n'en reste pas moins un athlète aguerri et polyvalent. Preuve en est, le joueur des Lakers avait brillé en Foot US lorsqu'il était au lycée, au point qu'il soit passé proche de signer en NFL en 2011 lors du lock-out en NBA, imitant ainsi Michael Jordan qui s'était lancé lui dans une carrière dans le baseball après sa première retraite. Mais LeBron James aurait surement eu plus de chance de briller comme l'explique Travis Kelce, star des Chiefs de Kansas City en NFL, dans le podcast de J.J. Redick.

«LeBron James pourrait jouer en NFL, j'en suis sûr à 1000%»