Basket - NBA : Lakers, LeBron James… Les révélations de DeMar DeRozan !

Publié le 9 octobre 2021 à 16h35 par T.M.

Si DeMar DeRozan a rejoint les Bulls cet été, il aurait très bien pu rejoindre les Lakers, où LeBron James s’était impliqué dans l’opération.

Afin d’entourer au mieux LeBron James et Anthony Davis, les Lakers ont été très actifs cet été. Et pour ce nouvel exercice, la franchise de Los Angeles va afficher un visage bien différent. Les regards seront notamment tournés vers Russell Wesbrook qui va former un incroyable trio avec le King et The Unibrow. En parallèle, Carmelo Anthony ou encore Dwight Howard ont également rejoint les Lakers, mais d’autres stars auraient pu débarquer en Californie comme DeMar DeRozan, qui a finalement filé aux Bulls.

« J’ai essayé de faire en sorte que ça marche »