Basket

Basket - NBA : LeBron James, Carmelo Anthony… L’aveu de Russell Westbrook sur son arrivée aux Lakers !

Publié le 7 octobre 2021 à 17h35 par Th.B.

Désormais coéquipier de Carmelo Anthony et de LeBron James chez les Lakers, Russell Westbrook a reconnu ne jamais avoir évoqué une potentielle collaboration avec King James ni de rejouer avec Melo avant son arrivée à Los Angeles.

Russell Westbrook a rejoint son ancien coéquipier Carmelo Anthony qu’il a connu à l’Oklahoma City Thunder en 2017 et LeBron James aux Los Angeles Lakers à l’intersaison. Lors d’une interview pour Jimmy Kimmel, The Brodie a fait savoir qu’il avait toujours secrètement voulu arborer la tunique Purple and Gold des Lakers. Et bien qu’il ait côtoyé celui que l’on surnomme « Melo » , Westbrook a avoué ne jamais avoir évoqué la possibilité de rejouer aux côtés d’Anthony ou d’enfin combiner avec LeBron James sur le même parquet et avec la même franchise.

«On n’en avait jamais parlé»