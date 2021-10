Basket

Basket - NBA : L’énorme comparaison de LeBron James !

Publié le 3 octobre 2021 à 15h35 par T.M.

En grand fan de la NFL, LeBron James n’a pas hésité à se comparer à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football américain.

A 36 ans, LeBron James va encore repartir pour une nouvelle saison en NBA. Avec les Lakers, le King entend d’ailleurs bien aller chercher un nouveau titre de champion. Et pour cela, il peut compter sur son talent, qui ne diminue pas au fil des saisons. Un talent qu’il aurait d’ailleurs pu mettre au service d’un autre sport : le football américain. Très jeune, LeBron James était très prometteur dans cette discipline, mais a finalement rejoint la NBA plutôt que la NFL.

« Je me compare à Randy Moss »