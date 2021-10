Basket

Basket - NBA : Kevin Durant annonce la couleur pour la saison de ses Nets !

Publié le 1 octobre 2021 à 19h35 par Th.B.

Forcément attendus au tournant avec la superteam dont ils disposent, les Brooklyn Nets ne prêteront vraiment pas attention aux incessantes critiques qui pourraient pleuvoir selon Kevin Durant au fil de la saison.

Blessé pendant toute la première saison de son contrat chez les Brooklyn Nets, Kevin Durant a une nouvelle fois démontré toutes ses qualités lors de la dernière saison régulière au cours de laquelle il a comptabilisé un bilan de 26,9 points par match. Aux côtés de Kyrie Irving, de James Harden ou encore de Blake Griffin, les Brooklyn Nets entraînés par Steve Nash sont sans contestation possible l’une des franchises favorites dans la quête du trophée Larry O’Brien. Mais pour Durant, quelles que soient les attentes, les Nets resteront fidèles à leur jeu et à leur cohésion d’équipe quoi qu’il advienne.

« Si nous ne sommes pas à la hauteur de leurs attentes, cela n’a aucune importance »