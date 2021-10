Basket

Basket - NBA : Davis, LeBron... Cette terrible annonce sur Westbrook !

Publié le 1 octobre 2021 à 16h35 par A.M.

Arrivé cet été aux Lakers, Russell Westbrook ne devrait pas permettre à LeBron James de gagner une nouvelle bague selon Skip Bayless journaliste de Fox Sports.

A l'occasion du Media Day , Russell Westbrook s'est prononcé sur son rôle aux Lakers. Et alors qu'il vient d'arriver, l'ancien meneur des Wizards assure qu'il compte bien pousser Anthony Davis dans ses retranchements : « Il est unique. Il n’y a personne de sa taille qui est capable de faire ce qu’il fait. Et mon boulot, c’est de m’assurer que je le pousse chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match, afin qu’il puisse être au top de son jeu tous les soirs et dominer . » Une déclaration qui en dit long sur Russell Westbrook selon Skip Bayless.

«LeBron et AD ne pourront PAS gagner avec lui»