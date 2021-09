Basket

Basket - NBA : À peine arrivé, Russell Westbrook envoie un message fort à LeBron James !

Publié le 30 septembre 2021 à 15h35 par Th.B.

Tradé à l’intersaison par les Washington Wizards, Russell Westbrook a tenu à assurer qu’il apporterait un soutien inconditionnel à LeBron James et aux autres stars des Los Angeles Lakers.

Après une pige effectuée aux Washington Wizards où il a paru plus en difficulté que chez les Houston Rockets au niveau de sa moyenne de points par match, Russell Westbrook s’est envolé pour la cité des Anges où il formera un Big 3 de grande qualité avec LeBron James et Anthony Davis sans oublier Carmelo Anthony et Dwight Howard notamment à Los Angeles. Les 360, par rapport aux numéros de Davis, de James et de Westbrook sont prêts à en découdre comme on a pu le constater lors des séances photos du Media Day des Lakers. Et Russell Westbrook compte bien soutenir LeBron James.

« Mon travail est de m’assurer que je soutiens LeBron et que ces gars soient au plus haut niveau »