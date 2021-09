Basket

Basket - NBA : James Harden lève le voile sur sa retraite !

Publié le 29 septembre 2021 à 15h35 par Th.B.

En quête de bagues NBA et se sentant à son aise à Brooklyn, James Harden (32 ans) a fait savoir qu’il comptait finir sa carrière chez les Nets lors du Media Day.

Drafté à l’Oklahoma City Thunder à la troisième position lors de l’édition de 2009, James Harden (32 ans) a connu trois saison aux côtés de Kevin Durant et Russell Westbrook avant de prendre son envol aux Houston Rockets en 2012. Pendant plus de huit ans, The Beard a mis le feu au parquet de la franchise texane sans pour autant remporter le moindre titre de champion même sur la fin lorsqu’il était épaulé par Chris Paul puis Russell Westbrook. Au final, James Harden a fait le choix de quitter Houston pour rejoindre Kevin Durant et Kyrie Irving lors de la session hivernale des trades l’hiver dernier chez les Brooklyn Nets. Désireux de remporter une bague NBA et d’être prétendant au titre pendant plusieurs saisons, James Harden a fait savoir qu’il comptait bien rester à New York pendant un moment chez les Nets.

« Je veux être à Brooklyn pour le reste de ma carrière »