Basket - NBA : Harden, Durant... Giannis Antetokounmpo se livre sur son nouveau statut !

Publié le 1 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Rentré en Grèce après sa magnifique saison conclue par un titre de champion NBA, Giannis Antetokounmpo a été interrogé sur son nouveau statut.

Fraichement champion NBA, Giannis Antetokounmpo profite de son retour en Grèce pour présenter ses nouveaux trophées à son fans. Car à 26 ans, le Greek Freak est déjà détenteur de toutes les récompenses possibles en NBA. Suffisant pour lui offrir le statut de « visage de la NBA ». Mais malgré tout ce qu’il a gagné et l’impact qu’il a sur le basket mondial, Giannis Antetokounmpo ne veut pas s’enflammer. Et ce statut de « visage de la NBA », Antetokounmpo le lègue volontiers…

« Aujourd’hui, aucun Européen n’a réalisé ce que j’ai accompli »