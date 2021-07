Basket

Basket - NBA : LeBron James réagit déjà à l'arrivée de Westbrook aux Lakers !

Publié le 30 juillet 2021 à 9h35 par A.D.

Alors que Russell Westbrook le rejoint aux LA Lakers, LeBron James a tenu à réagir sur les réseaux sociaux.

Les LA Lakers se sont offerts les services de Russell Westbrook dans la nuit de jeudi à vendredi. Comme l'a indiqué The Athletic , la franchise californienne a laissé filer Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrel vers les Washington Wizzards pour pouvoir accueillir The Brodie . Un trade qui enchante LeBron James, comme il l'a clairement fait savoir sur les réseaux sociaux.

LeBron James affiche Russell Westbrook sur les réseaux sociaux