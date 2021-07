Basket

Basket - JO : Les confidences de Collet après la nouvelle victoire des Bleus !

Publié le 28 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Facile vainqueur de la République Tchèque ce mercredi, la France est déjà qualifiée pour les quarts de finale. Après la rencontre, Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, n’a pas caché sa joie.

Les Bleus ont remis ça ! Trois jours après l’exploit réalisé contre Team USA, l’équipe de France s’est imposée pour la deuxième fois en autant de matchs et s’est qualifiée en quart de finale. Face à la République Tchèque, les hommes de Vincent Collet ont été sérieux du début à la fin pour finalement l'emporter 97-77. De quoi rendre heureux le sélectionneur des Bleus qui s’est satisfait de la performance de son équipe.

« On sait qu'il faudra faire un grand match pour gagner le quart de finale »