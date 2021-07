Basket

Basket - NBA : Harden, Irving... Durant se prononce sur le futur de Brooklyn !

Publié le 28 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Après une saison en demi-teinte avec une élimination précoce en playoffs, Kevin Durant a fait le point sur le futur qui attend les Brooklyn Nets.

Avec les arrivées de James Harden et de Kyrie Irving la saison dernière, l'équipe de Brooklyn apparaissait comme l'une des grandes favorites au titre de NBA. Pour autant, les Nets se sont finalement arrêtés dès la demi-finale de Conférence Est contre le futur champion, Milwaukee. Malgré un Kevin Durant étincelant lors des playoffs, Brooklyn a dû composer avec les blessures, notamment celle de James Harden. Brooklyn pourrait cependant rebondir, puisque les trois All-Stars des Nets sont éligibles à une option pour prolonger leur contrat cet été. Durant, Harden et Irving pourraient alors être associés jusqu'en 2023.

« Nous aimons tous les trois jouer ensemble »