Basket - JO : Nicolas Batum refuse de s'enflammer après la victoire contre les États-Unis !

Publié le 25 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Les Français ont réalisé un nouvel exploit. Pour leur entrée en lice aux Jeux olympiques, les Bleus ont battu une nouvelle fois la Team USA. Nicolas Batum refuse toutefois de s'enflammer.

Grâce à un 3e quart temps stratosphérique (où ils ont infligé à 25-11 à leur adversaire), les Bleus se sont imposés face aux Etats-Unis pour leur entrée en lice dans les Jeux olympiques (83-76). Une victoire dictée par les performances d'Evan Fournier, Nicolas Batum ou encore Nando De Colo. En face, les Américains ont failli à l'image de Kévin Durant auteur de seulement 10 petits points. Prochain match pour la France face à la République tchèque ce mercredi.

Batum garde la tête froide