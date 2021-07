Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum envoie un message fort à Paul George !

Publié le 3 juillet 2021 à 15h35 par La rédaction

Après l'élimination des Los Angeles Clippers en finale de Conférence Ouest contre Phoenix (4-2), Nicolas Batum a tenu à mettre en lumière le niveau dantesque de Paul George lors des playoffs.

Nicolas Batum est admiratif de Paul George. Malgré une belle bataille, les Clippers ont échoué aux portes des Finales de la NBA après avoir perdu contre Phoenix (4-2). Critiqué au cours de la saison pour ses performances, Paul George a fait taire ses détracteurs en playoffs. Avec la blessure de Kawhi Leonard, l'ailier des Clippers a haussé son niveau de jeu afin de porter son équipe. Pour Nicolas Batum, son coéquipier à Los Angeles, Paul George a prouvé au monde entier qu'il était un grand joueur.

« Paul George mérite toutes les louanges du monde »