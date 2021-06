Basket

Basket - NBA : Cette énorme déclaration sur l’avenir de LeBron James !

Publié le 30 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Une fois de plus, on ne verra pas LeBron James aux Jeux Olympiques cet été. Et d’après Jerry Colangelo, le manager de Team USA, le King ne portera plus jamais les couleurs de son pays.

Eliminés des playoffs par les Suns dès le premier tour, les Lakers de LeBron James ont au moins eu l’occasion de partir en vacances plus tôt. Surtout après un épisode 2019-2020 qui aura terminé par un titre NBA au mois d’octobre. Une saison à rallonge où King James a été fragilisé par plusieurs blessures durant les playoffs. A 36 ans, l’ancien joueur des Cavs est plus fragile et doit logiquement prendre soin de son corps. C’est pour cette raison qu’on ne le verra pas aux Jeux Olympiques de Tokyo, et sûrement à ceux de Paris en 2024…

« Je pense que son temps est terminé »