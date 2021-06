Basket

Basket - NBA : Kawhi Leonard reçoit un énorme conseil !

Publié le 26 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Blessé depuis le Game 4 contre le Jazz, Kawhi Leonard voit une incertitude planer quant à son retour avec les Los Angeles Clippers. Mais pour Kendrick Perkins, le joueur de 29 ans ferait bien mieux de ne pas essayer de revenir pour éviter une blessure plus grave.

Auteur de grandes performances avec les Los Angeles Clippers depuis le début des playoffs, Kawhi Leonard semblait bien parti pour réaliser une très grande campagne. Mais c’était sans compter sur une blessure au genou lors du Game 4 contre le Jazz. Depuis, The Klaw n’a plus foulé un seul parquet de NBA. Face à cela, un certain flou règne sur la durée d’indisponibilité du joueur des Clippers. Mais pour certains, Kawhi Leonard ferait bien de ne pas forcer son retour à la compétition.

«Si je suis Kawhi, je vais m’asseoir parce qu’en revenant, je ne serai pas à pleine puissance de toute façon »