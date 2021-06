Basket

Basket - NBA : Zion Williamson peut devenir le GOAT pour cet ancien all-star !

Publié le 22 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Annoncé comme un futur crack, Zion Williamson a confirmé son potentiel depuis ses débuts en NBA. Pour Gilbert Arenas, ancien all-star, le joueur des Pelicans devrait procéder à quelques changements pour devenir encore plus fort.

Zion Williamson n'en finit plus de faire parler. Drafté en position de numéro 1 aux New Orleans Pelicans en 2019, le natif de Caroline du Nord avait subjugué tous les observateurs lors de sa carrière universitaire. Après deux années passées en NBA, Zion a confirmé tout son potentiel. Le joueur de 20 ans a terminé la saison avec une moyenne de 27 points et de 7 rebonds par match. Avec une morphologie dantesque (2m01 pour 129 kg) l'ailier fort impressionne. Pour autant, pour l'ancien all-star Gilbert Arenas, Zion Williamson pourrait concourir au titre de futur GOAT en changeant de physique et de poste.

« S'il perd 10 ou 15 kilos, il sera plus fort »