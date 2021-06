Basket

Basket - NBA : LeBron, Jordan... L’énorme hommage de Magic Johnson à Kevin Durant !

Publié le 22 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Ayant été étincelant malgré l'élimination des Brooklyn Nets par les Milwaukee Bucks, Kevin Durant a impressionné le monde de la NBA. Magic Johnson n'a pas hésité à lui rendre un vibrant hommage en le comparant à des légendes comme Kobe Bryant ou Michael Jordan avant d'affirmer qu'il détrônera LeBron James d'ici la saison prochaine.

Même si les Brooklyn Nets ont été éliminés des playoffs par les Milwaukee Bucks ce dimanche au terme d’un Game 7 très serré (115-111), Kevin Durant aura impressionné pendant la série. L’ailier de 32 ans a porté sa franchise presque à lui tout seul, totalisant 248 points, 74 rebonds et 38 passes décisives en sept rencontres. KD a montré tout son talent en l'absence de Kyrie Irving et James Harden, de quoi effrayer les futurs adversaires des Brooklyn Nets. L’ancien des Golden State Warriors a même impressionné certaines des plus grandes légendes du basket, comme Magic Johnson. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de le comparer à Kobe Bryant ou Michael Jordan avant d’affirmer qu’il détrônera LeBron James d’ici la saison prochaine.

« LeBron a encore une année pour être le boss, et après ça, ce sera la ligue de Kevin Durant »