Basket - NBA : Le message fort de Rudy Gobert après l'élimination du Jazz !

Publié le 19 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Ce samedi, le Jazz s'est incliné pour la quatrième fois contre les Los Angeles Clippers (131-119), une défaite synonyme d'élimination des playoffs. Après la rencontre, Rudy Gobert, totalement abattu, a affirmé vouloir retenir la leçon pour la saison prochaine.

Le Utah Jazz a vu ses rêves de sacre en NBA s’envoler ce samedi. Les hommes de Quin Snyder se sont inclinés face aux Los Angeles Clippers ce samedi (131-119) pour la quatrième fois de leur série des playoffs. Rudy Gobert et ses coéquipiers n’ont rien pu faire face à Paul George, Reggie Jackson et Terance Mann, auteurs tous les trois de prestations de très haut vol. D’autant plus que la stratégie des Clippers a été très surprenante pour le Jazz qui a vu son pivot être la cible de presque toutes les offensives adverses. Ce nouvel échec est ainsi synonyme d’élimination pour la franchise de Rudy Gobert, qui avait pourtant terminé en tête de la Conférence Ouest. L’international tricolore s’est d’ailleurs montré déçu après la rencontre, affirmant vouloir retenir la leçon pour la saison prochaine.

« J’espère qu’on retiendra la leçon, et qu’on reviendra encore plus fort »