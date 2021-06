Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert agacé après la nouvelle défaite du Jazz !

Publié le 17 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Battu la nuit dernière pour la troisième fois de suite, le Jazz n’est plus qu’à une défaite de l’élimination. Et Rudy Gobert n’a pas été tendre sur la performance défensive de son équipe.

Tout avait pourtant bien démarré dans cette demi-finale de conférence Ouest pour le Jazz. Deux victoires consécutives, une attaque prolifique et une défense solide emmenée par Rudy Gobert. Mais les Clippers ont activé le mode playoffs. Malgré l’absence de Kawhi Leonard sur le dernier match, Paul George a repris le flambeau. Une performance de très haut niveau, une victoire des Clippers et un Rudy Gobert… agacé.

« Si on perd, on rentre à la maison »