Basket - NBA : Paul George reçoit un bel hommage de... Shaquille O’Neal !

Publié le 15 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Ayant égalisé dans leur série des playoffs face aux Utah Jazz après le succès de ce mardi (118-104), les Los Angeles Clippers ont pu compter sur un grand Kawhi Leonard, mais surtout sur un Paul George de haut vol. Avant la rencontre, Shaquille O'Neal avait affirmé que l'ailier de 31 ans était bien le joueur le plus important de son équipe.

Ce mardi, les Los Angeles Clippers ont refait leur retard sur le Utah Jazz. Les hommes de Tyronn Lue se sont imposés contre l’équipe de Rudy Gobert (118-104), ce qui leur a permis d’égaliser dans leur série des playoffs (2-2). Les Clippers ont pu compter sur un très grand Kawhi Leonard (31 points, 7 rebonds, 3 passes décisives) mais également sur un Paul George des grands soirs (31 points, 9 rebonds, 4 passes décisives). Il faut dire que l’ailier de 31 ans a certainement dû être porté par les propos d’un certain... Shaquille O’Neal.

« Kawhi Leonard est le meilleur joueur de l’équipe, mais le gars le plus important, c’est Playoff P ! »