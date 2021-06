Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo annonce la couleur pour le game 6 !

Publié le 17 juin 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 17 juin 2021 à 17h41

Battus une nouvelle fois dans la nuit de mardi à mercredi, les Bucks sont menés 3-2 face aux Nets. Dos au mur, Giannis Antetokounmpo y croit dur comme fer et a allumé la mèche en conférence de presse avant le game 6.

Dans une série qui prend une folle tournure, les Nets se sont imposés grâce un Kévin Durant taille patron. Auteur de 49 points, 10 passes et 17 rebonds, KD a permis aux siens de reprendre l’avantage. Les coéquipiers de Kévin Durant mènent désormais 3-2 et ne sont plus qu’à une petite victoire des finales de conférence. Mais les Bucks ne comptent pas leur faciliter la tâche…

« Je vais tout donner sur le terrain »