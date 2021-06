Basket

Basket - NBA : Antetokoúnmpo rend un vibrant hommage à Durant !

Publié le 20 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Après un Game 7 totalement fou, ce sont les Milwaukee Bucks qui sont ressortis victorieux de leur série des playoffs contre les Brooklyn Nets. Après la rencontre, Giánnis Antetokoúnmpo a réitéré son hommage à Kevin Durant, qu'il considère comme le meilleur joueur du monde.

Au terme d’un Game 7 totalement épique qui est allé jusqu’aux prolongations, les Milwaukee Bucks sont venus à bout des Brooklyn Nets (115-111). Malgré un Kevin Durant taille XXL (48 points, 9 rebonds, 6 passes décisives), les hommes de Steve Nash n’ont rien pu faire face à la force collective de Giánnis Antetokoúnmpo (40 points, 13 rebonds, 5 passes décisives) et de ses coéquipiers. Les Brooklyn Nets voient donc leur parcours en playoffs s’arrêter aux portes de la finale de conférence. Après la rencontre, la star des Milwaukee Bucks a tout de même montré son entière admiration pour KD , totalement phénoménal pendant toute la série entre les deux franchises.

«Il est toujours le meilleur joueur du monde»