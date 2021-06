Basket

Basket - NBA : Kevin Durant reçoit un message de taille avant le match des Nets !

Publié le 19 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que se déroulera un Game 7 immanquable entre Milwaukee et Brooklyn, dans la nuit de samedi à dimanche, PJ Tucker, joueur des Bucks s’est exprimé avant l’ultime match sur Kevin Durant.

Après la victoire de Milwaukee contre Brooklyn lors du Game 6, les deux équipes vont bien se livrer un ultime duel dans un Game 7 qui s’annonce déjà irrespirable. Pour accéder à la finale de Conférence Est, les Nets reçoivent les Bucks à New-York dans la nuit de samedi à dimanche. PJ Tucker, joueur de Milwaukee, s’est exprimé avant cette rencontre décisive, et a notamment évoqué sa relation avec son adversaire Kevin Durant.

« C'est le meilleur marqueur que j'ai jamais vu de ma vie »