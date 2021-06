Basket

Basket - NBA : Les Warriors ouvrent la porte à un départ Stephen Curry !

Publié le 23 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Éliminé des playoffs dès le play-in, Stephen Curry aura le droit à un repos bien mérité avant la saison prochaine. Néanmoins, son été pourrait s'annoncer mouvementé avec toutes les rumeurs de départ à son sujet. De ce fait, le propriétaire des Golden State Warriors a ouvert la porte au meneur de 33 ans, conscient qu'il ne pourra pas aller à l'encontre de la volonté du joueur.

Stephen Curry aura le droit à un long temps de récupération avant le début de la saison prochaine. Éliminé des playoffs dès le premier tour du play-in avec les Golden State Warriors, et ne prenant pas part aux Jeux Olympiques de Tokyo avec Team USA, le meneur de jeu de 33 ans aura le temps de se reposer pleinement. Néanmoins, son été pourrait s’annoncer mouvementé. En effet, les rumeurs commenceraient à fuser concernant son avenir au sein de sa franchise de toujours. Si le propriétaire des Golden State Warriors espère que Chef Curry restera, il est conscient qu’il ne pourra pas aller à l’encontre de la volonté du joueur.

« Si Steph voulait vraiment partir à l’issue de son contrat… Il sera free agent. Il aura obtenu le droit, il pourra le faire »