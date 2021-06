Basket

Basket - NBA : Magic Johnson en rajoute une couche sur Ben Simmons !

Publié le 22 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Après la défaite de Philadelphie lors du match 7 des demi-finales de playoffs contre Atlanta (103-96), tous les regards étaient portés sur Ben Simmons. Pour Magic Johnson, le joueur doit quitter les Sixers.

Les oreilles de Ben Simmons ne doivent pas cesser de siffler depuis lundi. Critiqué depuis sa performance en demi-finale de la Conférence Est contre Atlanta, le joueur de 24 ans ne fait plus l'unanimité à Philadelphie. Avec un bilan de 34% en playoffs aux lancers-francs, Ben Simmons semble tétanisé dans ses shoots. Depuis l'élimination des Sixers , le futur du joueur à Philadelphie est remis en question de toutes parts. Pour l'ancienne légende des Lakers Magic Johnson, il est temps pour Simmons d'être échangé.

«Ben Simmons ne peut pas se remettre de ça»