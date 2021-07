Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum fait le bilan après l'élimination des Clippers !

Publié le 2 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Malgré son élimination en finale de la Conférence Ouest contre Phoenix (4-2), Nicolas Batum ne retient que du positif de sa saison avec les Clippers.

Nicolas Batum savoure malgré la défaite. Le Français sort d'une saison aboutie avec les Clippers , où il est devenu un élément majeur. Une année réussie difficile à réaliser pour Batum, après deux ans très compliqués à Charlotte. À Los Angeles, Nicolas Batum s'est découvert un second souffle à 32 ans. Désormais agent libre, le Français va rejoindre l'équipe de France pour la préparation aux Jeux olympiques. Nicolas Batum pourrait avoir de nombreux prétendants cet été.

« Peut-être que je m’étais trompé sur moi-même »