Basket - NBA : Ces propos accablants sur comportement de Luka Doncic !

Publié le 29 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors qu’il possède déjà le statut de superstar de la NBA à seulement 22 ans, Luka Doncic ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et rêve de tutoyer les sommets du basket. Pour cela, le meneur de jeu a besoin d’être bien entouré à Dallas rapidement, mais attention, le Slovène ne serait pas facile à vivre.

Après trois années en NBA, Luka Doncic, 22 ans, est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Le meneur de jeu de Dallas explose les records de précocité et semble promis à un magnifique avenir en NBA. Cependant, le Slovène devra être entouré d’une équipe compétitive pour aller chercher un titre de champion, et pour l’instant chez les Mavs ce n’est pas le cas. Seulement voilà, si la direction de Dallas se presse pour assister son jeune prodige, Luka Doncic ne serait pas le meilleur coéquipier possible. C’est Brian Windhorst, journaliste chez ESPN , qui évoque la mauvaise attitude du Slovène en interne.

« Je crois savoir que Luka est, peut-être, une personne difficile »