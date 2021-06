Basket

Basket - NBA : Luka Doncic reçoit un énorme message de son ancien coach !

Publié le 25 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il a quitté récemment Dallas après 13 années passées dans la franchise texane, Rick Carlisle n’a eu aucun mal à retrouver un poste en NBA. Officiellement de retour dans l’Indiana, l’ex-coach des Mavericks s’est exprimé sur le fait d’avoir pu entrainer Luka Doncic.

Dallas a connu ces derniers temps un vrai chamboulement à l’intérieur de la franchise. Après le General Manager, c’est le coach en place depuis 13 ans, Rick Carlisle, qui a quitté le Texas. Du changement donc chez les Mavs , et une reconstruction attendue dès cet été pour entourer au mieux la superstar Luka Doncic. Éliminé deux années de suite au premier tour des playoffs, le meneur de jeu slovène pourrait rapidement s’impatienter. Rick Carlisle, qui l’a entrainé lors de ses trois premières années en NBA, s’est exprimé sur Luka Doncic.

« Je pense que c'est le meilleur jeune joueur du monde »