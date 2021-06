Basket

Basket - NBA : Cet ancien joueur s’exprime sur l’avenir de Luka Doncic !

Publié le 24 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors que les Mavericks de Luka Doncic se sont fait éliminés au 1er tour des playoffs à l’Ouest, beaucoup de rumeurs circulent quant à l’avenir du prodige slovène à Dallas. Jason Terry, ancien joueur NBA et champion avec les Mavs en 2011, s’est exprimé sur l’avenir de Luka Doncic, et a été plutôt clair.

Après une nouvelle élimination au premier tour des playoffs cette saison, Dallas a grandement besoin de changements pour entourer sa superstar Luka Doncic. Si en interne le ménage a déjà commencé, l’intersaison pourrait être décisive pour l’avenir de la franchise texane. Le propriétaire Mark Cuban aura donc du boulot et doit déjà être à la recherche d’un nouveau coach. La priorité reste la prolongation de Luka Doncic, qui devrait signer un contrat max dès cet été, malgré les certaines rumeurs sur un possible départ. Le prodige slovène est déjà le visage de sa franchise et doit rester à Dallas. Jason Terry, champion avec les Mavs en 2011, est très clair sur le sujet et sait que Luka Doncic ne partira pas.

« Il aime Dallas, il ferait tout pour cette ville »