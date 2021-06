Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s’enflamme sur Kevin Durant !

Publié le 23 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Éliminé des playoffs par Milwaukee après un Game 7 d’anthologie, Kevin Durant n’a pas à rougir de ses magnifiques playoffs. S’il n’y aura pas de bague au bout, l’ailier des Nets a rappelé à tout le monde qu’il était bien l’un des meilleurs joueurs de la planète. Steve Kerr, son ancien coach, n’a pas hésité à l’encenser.

Annoncés comme favoris au titre, les Brooklyn Nets ne pourront pas faire mieux qu’une demi-finale de conférence. Éliminés par les Bucks de Milwaukee lors d’un Game 7 irrespirable, Kevin Durant et ses coéquipiers sont déjà en vacances. Une déception donc pour la star des Nets, qui aura tout fait pour battre les Bucks. En mission durant ces playoffs, Kevin Durant a rappelé à tout le monde qu’il était l’un si ce n’est le meilleur joueur de la planète. Des performances historiques et un comportement de leader, la superstar de Brooklyn en aura impressionné plus d’un. Car après Magic Johnson, c’est au tour de Steve Kerr, l’ancien coach de Kevin Durant aux Warriors, d’encenser le joueur des Nets.

« Il vient de montrer qu’il est le joueur de basket le plus talentueux de la planète »