Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo encense Trae Young !

Publié le 24 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Milwaukee fait figure de grand favori dans leur série contre Atlanta, les Hawks ont remporté dans la nuit de mercredi à jeudi le Game 1. Une victoire surprise donc, due notamment aux 48 points de Trae Young, ce dernier a été encensé après le match par la superstar des Bucks, Giannis Antetokounmpo.

Première surprise dans la finale de conférence Est, Atlanta est venu remporter à Milwaukee, le Game 1 d’une série qui s’annonce plus serrée qu’elle n’y paraît. Portés par un magnifique Trae Young avec 48 points inscrits, les Hawks frappent fort d’entrée, et montrent qu’ils ne comptent pas se laisser faire. À l’image de leur playoffs, Atlanta possède une force de caractère et un mental à toute épreuve. Giannis Antetokounmpo, superstar des Bucks, a pu le constater lors de ce premier match. Le Grec s’est exprimé après la rencontre et n’a pas hésité à encenser Trae Young.

« C’est un grand joueur, évidemment qu’il va marquer des paniers »