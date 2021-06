Basket

Basket - NBA : Le message fort d'Antetokounmpo pour Middleton !

Publié le 28 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Menant actuellement la finale de la Conférence Est avec Milwaukee contre Atlanta (2-1), Giannis Antetokounmpo n'est pas le plus en vue chez les Bucks. La grande forme de son coéquipier Khris Middleton y est pour beaucoup.

Giannis Antetokounmpo ne manque pas de reconnaissance. Dimanche, Milwaukee s'est imposé lors du Game 3 de la finale de la Conférence Est contre Atlanta (113-102). Dans une rencontre longtemps incertaine où l'on attendait un duel entre la star des Hawks Trae Young et Giannis Antetokounmpo, c'est finalement Khris Middleton qui a pris le destin des Bucks en main dans le quatrième quart-temps. L'ailier de de 29 ans a marqué 20 points sur l'ensemble de cette période, soit plus que les 17 points d'Atlanta. De quoi recevoir de beaux compliments de la part du Greek Freak .

« Le jour où il prendra sa retraite, ce sera le plus triste de ma carrière »