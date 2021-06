Basket

Basket - NBA : Charles Barkley s’enflamme pour Giannis Antetokounmpo !

Publié le 26 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Toujours engagé dans les playoffs, Giannis Antetokounmpo a cette saison la possibilité de rejoindre pour la première fois de sa carrière les Finales NBA. Alors que son équipe de Milwaukee est à 1 partout dans la finale de conférence Est, Charles Barkley, légende de NBA, s’est enflammé pour le Grec.

Après avoir dominé Atlanta lors du Game 2 des finales de conférence Est, Milwaukee et sa superstar Giannis Antetokounmpo recollent à un partout dans la série. Les Bucks se mettent en confiance, et vont maintenant se déplacer en Géorgie pour récupérer l’avantage du terrain, et prendre une belle option sur l’accession aux Finales NBA. Ce serait alors une première pour Giannis Antetokounmpo, double MVP, et un nouveau cap de franchi pour le Grec. Charles Barkley, légende de NBA, s’est exprimé sur le cas de Giannis Antetokounmpo, et n’a pas hésité à encenser le joueur de Milwaukee.

« Même Michael Jordan n’avait pas le niveau de Giannis »