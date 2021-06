Basket

Basket - NBA : Scottie Pippen encense Giannis Antetokounmpo !

Publié le 25 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors qu’il est actuellement engagé dans la finale de conférence Est contre Atlanta, Giannis Antetokounmpo a reçu les compliments d’une légende de NBA et bras droit de Michael Jordan, Scottie Pippen.

Giannis Antetokounmpo, double MVP en titre, est actuellement en finale de conférence Est contre les Hawks d’Atlanta. Une série qui devrait être à la portée de Milwaukee, même si les Bucks ont perdu le premier match à domicile. Alors que le Game 2 dans la nuit de vendredi à samedi est déjà primordial pour Milwaukee, Giannis Antetokounmpo pourrait cette année, pour la première fois de sa carrière, rejoindre les Finales NBA. Le Grec franchirait une nouvelle étape dans sa carrière, et pourrait alors se battre pour le titre tant convoité par tous les joueurs de la ligue. Scottie Pippen, légende de NBA et des Bulls avec Michael Jordan, s’est exprimé sur Giannis Antetokounmpo et l’a encensé.

« Mais Giannis s’en fiche de se taper la honte »