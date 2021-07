Basket

Basket - NBA : Klay Thompson annonce la couleur pour la prochaine saison !

Publié le 3 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Grand absent de la saison des Golden State Warriors en raison d'une très grosse blessure, Klay Thompson se projète déjà pour le prochain exercice avec un très grand objectif en tête : le titre de champion NBA.

La saison des Golden State Warriors n’a pas été aussi bonne que cela. Privés de Klay Thompson, victime d'une très grosse blessure, les hommes de Steve Kerr ont compté presque exclusivement sur Stephen Curry. Le meneur de jeu de 33 ans a porté son équipe à bout de bras par ses performances extraordinaires. Mais cela n’a pas été suffisant pour les Warriors, éliminés d'entrée du play-in. La saison est donc à oublier à San Francisco. Et le grand absent de l’exercice se projète déjà sur le prochain exercice de 2021-2022.

« On sera les champions 2022 ! »