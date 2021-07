Basket

Basket - NBA : Paul George répond à ses détracteurs après l’élimination des Clippers !

Publié le 1 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Éliminés des playoffs par les Suns, les Clippers n’ont toujours pas atteint leur objectif : le titre de champion NBA. Malgré tout, Paul George aura été au niveau et il en a profité pour réagir aux critiques.

Paul George n’aura pas pu emmener les Clippers au sommet. Malgré une nouvelle belle performance la nuit dernière, le All Star a échoué dans sa quête du titre de champion NBA. Il faut dire que Paul George n’a pas été aidé par les circonstances… Après une campagne de playoffs manquée l’an dernier, il s’est remis sur de bons rails et a endossé le rôle de leader. C’était sans compter sur la blessure de Kawhi Leonard qui a eu un impact énorme…

« Ces histoires qui racontent que je ne suis pas un joueur de playoffs, et tout ça, je ne l’ai jamais compris… »