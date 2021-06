Basket

Basket - NBA : La mise en garde de Chris Paul après la victoire de Phoenix !

Publié le 27 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Samedi soir, Phoenix a de nouveau pris l'ascendant sur les Los Angeles Clippers (84-80). Les Suns mènent 3-1 dans cette finale de la Conférence Ouest. Pour autant, Chris Paul compte bien garder les pieds sur terre.

Chris Paul ne veut pas revivre les cauchemars du passé. En 2015, alors qu'il était chez les Clippers , le meneur était dans une même configuration lors de la finale de Conférence Ouest contre Houston, pour finalement s'incliner 4-3. Aujourd'hui, le joueur de 36 ans ne veut pas s'enflammer et compte sur son équipe pour ne pas baisser en intensité. Si Phoenix venait à remporter le Game 5 mardi prochain, Chris Paul pourrait disputer la première finale NBA de sa carrière. Mais pour le All-Star, tout reste encore à faire...

« Trois victoires ne font pas gagner la série »