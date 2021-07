Basket

Basket - NBA : Ce message fort sur l’avenir de Kawhi Leonard !

Publié le 1 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Après leur défaite contre Phoenix dans la nuit de mercredi à jeudi, les Clippers sont éliminés des playoffs aux portes des Finales NBA. Une performance qui n’annonce que du bon pour la suite à Los Angeles, notamment avec le retour de leur superstar Kawhi Leonard. Marcus Morris, joueur des Clippers, s’est d’ailleurs exprimé sur l’avenir du numéro 2.

La belle histoire des Clippers s’est arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi, avec une défaite à domicile contre Phoenix lors du Game 6 de la finale de conférence Ouest. Privés de leur superstar Kawhi Leonard, les hommes de Tyronn Lue auront séduit la NBA durant cette campagne. Après avoir éliminé le Jazz, la marche était trop donc haute pour Los Angeles qui ne verra pas les Finales NBA. Une élimination est toujours triste, mais les Clippers devraient être impatients de recommencer une nouvelle saison au complet. Si l’avenir de Kawhi Leonard à Los Angeles semble flou, son coéquipier Marcus Morris a mis les choses au clair en sortie de défaite.

« Mais on va le récupérer l’année prochaine, oui, je l’ai dit »