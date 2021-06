Basket

Basket - NBA : Le message fort de Kevin Durant après sa saison chez les Nets !

Publié le 28 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Impressionnant en playoffs avec les Brooklyn Nets, Kevin Durant a été couvert d'éloges récemment. Mais selon lui, il n'a encore rien fait au sein de la franchise, hormis être l'un des artisans de la construction d'une culture.

Kevin Durant a vu sa saison s’arrêter brusquement, éliminé par les Milwaukee Bucks aux portes de des finales de conférence. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé pour l’ailier de 32 ans. Sans Kyrie Irving et James Harden, blessés, KD a tenté de porter son équipe vers la victoire. L’ancien des Golden State Warriors a brillé pendant la série. Mais il n’a rien pu faire face à la force collective de Giánnis Antetokoúnmpo et ses coéquipiers. Néanmoins, Kevin Durant a impressionné le monde de la NBA par ses performances. Néanmoins, pour lui, il n’a encore rien fait chez les Brooklyn Nets. Mais il se dit fier d’être l’un des artisans de la construction d’une culture au sein de la franchise.

« Être en playoffs avec les gens qui viennent nous voir pour des gros matchs, c’est très important pour construire une culture »