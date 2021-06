Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Damian Lillard contre ses détracteurs !

Publié le 28 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Annoncé comme la principale cause de l'arrivée de Chauncey Billups, accusé de viol en 1997, comme entraîneur des Portland Trail Blazers par les fans, Damian Lillard n'a pas hésité à pousser un coup de gueule contre ses détracteurs.

À l’heure où le nom de Damian Lillard fait l’objet de plusieurs rumeurs concernant un possible départ, le meneur de jeu de 30 ans alimenterait aussi la polémique récemment. En effet, le joueur des Portland Trail Blazers a été questionné sur ses préférences pour le futur entraîneur de la franchise suite au départ de Terry Stotts. Damian Lillard a évoqué plusieurs noms, dont celui de Chauncey Billups. Et ce dernier pose problème auprès de la fanbase des Trail Blazers puisqu’il a été accusé de viol en 1997. Mais malgré cette réticence des fans, l’ancien joueur des Detroit Pistons a été nommé nouveau coach des Portland Trail Blazers. Pour les supporters de la franchise, tout ceci est la faute de Damian Lillard. Le principal intéressé n’a donc pas manqué de réagir.

« Désolé de ne pas avoir été au courant de leur histoire, je ne lisais pas les infos quand j’avais 7 ou 8 ans »