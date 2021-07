Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving reçoit un énorme soutien face aux critiques !

Publié le 3 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Créant régulièrement la polémique avec ses sorties médiatiques, Kyrie Irving ne fait pas forcément l'unanimité auprès des fans de la NBA. Néanmoins, Jayson Tatum a pris la défense de son ancien coéquipier, affirmant que le rythme de vie des joueurs n'est pas si évident que ça.

Depuis le début de sa carrière en NBA, Kyrie Irving ne fait pas forcément l’unanimité au sein des fans. Si son talent et son niveau semblent incontestables, sa mentalité laisserait à désirer. Le meneur de jeu des Brooklyn Nets a souvent fait l’objet de critiques pour ses sorties médiatiques qui ont souvent suscité la polémique. Néanmoins, ses anciens coéquipiers garderaient de bons souvenirs du joueur de 29 ans. Ainsi, Jayson Tatum n’a pas hésité à prendre la défense de Kyrie Irving, malgré les erreurs qu’il a pu commettre dans sa carrière.

« Je suis sûr que si tous ces gens [...] devaient vivre dans les mêmes conditions [...] ils ne seraient pas si parfaits non plus. »