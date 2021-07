Basket

Basket - NBA : Le message fort de Devin Booker après la qualification en finales NBA !

Publié le 1 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Qualifiés pour les finales NBA pour la première fois depuis 10 ans, les Suns peuvent remercier Devin Booker. Après la victoire contre les Clippers, l’arrière américain a déclaré sa flamme à sa franchise.

Premiers playoffs, premières finales pour Devin Booker ! A seulement 24 ans et après avoir pataugé dans les bas-fonds de la conférence Ouest, l’arrière des Suns se retrouve en finales NBA. Accompagné d’un Chris Paul de gala, Devin Booker a ramené Phoenix au sommet, 28 ans après les dernières finales NBA disputées par la franchise. Une performance inouïe alors que les Suns n’avaient pas disputé les moindres playoffs depuis 10 ans. Pari réussi pour Booker.

« Phoenix est ma troisième maison et ils m’ont adopté dès le premier jour »