Basket

Basket - NBA : L’aveu de Paul George après l’élimination des Clippers !

Publié le 2 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 2 juillet 2021 à 17h37

Les Clippers n’étaient pas très loin des Finales NBA cette saison puisqu’ils se sont faits éliminés par les Suns en finale de conférence Ouest. Paul George, star des Clippers, estime que le résultat n’aurait pas été le même avec Kawhi Leonard.

Après une campagne de playoffs surprenante et réussie, les Clippers n’ont pas pu accéder aux Finales NBA. La marche était trop haute pour les hommes de Tyronnn Lue contre Phoenix, qui se sont inclinés 4 à 2 pour la première finale de conférence de l’histoire de la franchise. Une performance incroyable et plutôt inattendue pour les Clippers, surtout après la blessure de leur superstar Kawhi Leonard. Victorieux du Jazz au tour précédent, les Clippers auront dans tous les cas réussi leur saison. Cependant, un goût amer pourrait rester en travers de la gorge pour Los Angeles et notamment leur joueur majeur Paul George. L’ailier des Clippers s’est exprimé sur l’absence de son coéquipier Kawhi Leonard.

« Cette série aurait été complètement différente »